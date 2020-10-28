Трамп решил, что Россия и Китай завидуют военной мощи США

Россия и Китай завидуют находящемуся в лучшей форме ядерному оружию и военной мощи американской стороны. Об этом заявил глава Штатов Дональд Трамп.

«У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не придется его использовать», — сказал президент США. Выступление в Висконсине транслировал телеканал FoxNews.

По словам Трампа, если его снова выберут на пост лидера страны, то он превратит США в главного производителя товаров в мире. Таким образом, он пообещал, что прекратит зависимость Штатов от Китая.

В середине июля Трамп заявлял, что американские специалисты разрабатывают «супер-пупер-ракету». Он отметил, что ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты. Более того, по словам президента, из-за скорости ракету очень сложно заметить. Трамп добавил, что США обладают современнейшей военной техникой в мире, а Вашингтон потратил на воздушные силы около 2,5 триллиона долларов.