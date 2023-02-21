Мир 21 февраля 2023, 23:01 Слова Путина об аморальности Запада вызвали желание у американцев переехать в Россию Пользователи Twitter из США захотели переехать в Россию после слов Путина о Западе YouTube

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Американские пользователи социальной сети Twitter согласились со словами президента России Владимира Путина об аморальности Запада. Некоторые из них выразили желание переехать в РФ.

«Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство», — написала одна из пользовательниц.

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«Если бы я был моложе на 10 или 20 лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант», — признался другой комментатор.

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Еще один юзер согласился с обвинением в адрес коррумпированного правительства. Один из участников беседы заявил, что Путин был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО вместе взятые.

«Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле», — отметил еще один пользователь.

Читатели британской газеты Daily Mail согласились с президентом России в том, что Запад провоцировал эскалацию конфликта на Украине. Они припомнили, что США снабжали оружием Украину с 2014 года. Британцев призвали изучать историю и сопоставлять факты.