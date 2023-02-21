Мир 21 февраля 2023, 16:35 «Путин прав». Британцы согласились с тем, что Запад развязал конфликт на Украине Читатели Daily Mail согласились с Путиным в том, что Запад развязал конфликт на Украине РИА «Новости»

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Читатели британского издания Daily Mail согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Запад провоцировал эскалацию конфликта на Украине. Публикация, под которой появились комментарии, была посвящена обращению Путина к Федеральному собранию.

«Путин обвиняет Запад, <…> и он прав. США снабжали Украину оружием с 2014 года», — констатировал один из читателей.

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Он предположил, что, если бы кто-то из соседей США получал оружие из России, Соединенные Штаты наверняка вторглись бы в эту страну, чтобы защитить себя.

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«Правда. Европейская мафия и территория НАТО у российских границ — чистая провокация», — заметил другой комментатор — и добавил, что «новый любимчик Запада», украинский президент Владимир Зеленский, по-прежнему «делает все для эскалации».

Третий читатель подтеврдил, что слова Путина «не являются ложью», и призвал британцев читать историю и сопоставлять факты.

Выступая перед Федеральным собранием, российский президент подчеркнул, что Запад готовил Украину к войне и поставлял ей оружие еще до спецоперации, пока Россия честно прикладывала силы к тому, чтобы уладить конфликт мирным путем.