Мир 15 декабря 2023, 02:07 Слова Путина о конце «халявы» для Украины прокомментировали в США Конгрессмен Хойер оценил заявление Путина о конце «халявы» для Украины Unsplash

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Слова президента Владимира Путина о конце «халявы» для Украины прокомментировал член палаты представителей конгресса США Стени Хойер. Его процитировало РИА «Новости».

Он раскритиковал нежелание конгрессменов поддержать проект закона об очередном пакете помощи Украине. По мнению Хойера, это дало российскому лидеру повод говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки украинских властей.

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«Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», — заявил конгрессмен.

Он также добавил, что Путин якобы выражает поддержку американским законодателям, которые не желают согласовывать новую помощь Украине без решения вопросов с охраной границы.

Владимир Путин на прямой линии заявил, что Россия не поменяла свои задачи в специальной операции по демилитаризации Украины. Когда задачи будут выполнены, наступит мир, отметил президент.