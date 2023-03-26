Мир 26 марта 2023, 23:28 Слова Путина о долларе и юане напугали американских конгрессменов Конгрессвумен Грин заявила о грядущих проблемах в экономике США из-за слов Путина юане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине станет губительным для американской экономики. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Так она прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина об использовании китайского юаня вместо доллара.

«Я предупреждала, что доллар будет заменен юанем, год назад, когда Вашингтон решил развязать опосредованную войну с Россией на Украине, и теперь это происходит», — сказала она.

Реклама

Грин добавила, что американцев ждут «невиданные ранее за всю историю США», небывалые экономические проблемы, если доллар рухнет. По ее словам, если это произойдет, Америка никогда не сможет оправиться.

Ранее Путин заявил, американцы сами себе навредили, ограничив использование доллара. Россия бы им пользовалась, но ей не дают, сказал он. Вместо этого, по словам главы государства, наша страна использовать в расчетах с другими странами другие надежные валюты, например, юань.