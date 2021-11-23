Пресс-служба президента Болгарии объяснила его слова про Крым

Фразу президента Болгарии Румена Радева о принадлежности Крыма объяснили в пресс-службе главы государства. Официальную позицию болгарской администрации привело радио BNR.

С юридической точки зрения, подчеркнули в пресс-службе, Крым принадлежит Украине. Поддержку суверенитету и территориальной целостности стране болгарская сторона выражала неоднократно.

Радев обратил внимание на тот факт, что в настоящее время полуостров находится под контролем России. Решить вопрос силовыми методами, подчеркнул он, невозможно. В президентской администрации добавили, что лидер Болгарии не раз выказывал озабоченность из-за ситуации, которая приводит к напряженности в отношениях между странами. В том числе в Черноморском регионе.

Радев заявил, что Крым является частью РФ, 18 ноября в ходе предвыборных дебатов. Тем не менее президент Болгарии назвал «аннексию» полуострова нарушением международного права. Позицию официальной Софии он охарактеризовал как неизменную.