Президент Болгарии повторно назвал Крым российским, но заявил о его «аннексии»

Крым на текущий момент является частью России, это современные политические реалии и спорить с ними нет смысла. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев в ответ на то, что Киев потребовал от него пояснить свою позицию по полуострову.

Однако болгарский лидер подчеркнул, что все равно считает «аннексию Крыма» нарушением международного права, и эта позиция официальной Софии останется неизменной. Слова болгарского президента опубликовал местный портал Mediapool.bg.

Требование от Киева объяснений вызвало заявление Румена Радева во время предвыборных дебатов в Болгарии. Тогда лидер страны прямо сказал, что Крым является частью России. Политик добавил, что антироссийские санкции, которые были введены из-за полуострова, на данный момент не дают вообще никакого эффекта.

Публичные дебаты на эту тему состоялись 18 ноября. Реакция украинского МИД не заставила себя ждать. Дипломатическое ведомство вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовало от него опровержений слов главы государства. В МИД Украины подчеркнули, что подобные публичные высказывания официальных лиц не способствуют развитию двусторонних отношений Болгарии и Украины.