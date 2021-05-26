Слова польского депутата об упущенном шансе в отношениях с Россией назвали идущими вразрез с позицией власти

Польская партия «Конфедерация» исторически критикует политику Евросоюза. Оценивать слова представителя этой фракции об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины как официальную позицию власти нельзя. Таким мнением с «360» поделилась политолог Наталия Елисеева.

«Они (представители партии „Конфедерация“ — прим. ред.) критикуют Европейский союз. В этом плане это все-таки не правящая партия. <…> Поэтому как бы говорить за основу, что это вот теперь позиция Польши, нельзя. Это позиция одной политической ячейки», — заявила политолог.

По словам Елисеевой пророссийски настроенные политические силы, которые руководствуются экономическими принципами, есть и в Германии, и в Италии.

«Данные мнения не совмещаются с мнением правящей партии, с мнением власти. Понятно, что Варшава работает в связке с американцами, для них это очень важно. Они как работали [с Соединенными Штатами], так и будут работать, в этом плане депутат польского парламента вряд ли сможет что-то изменить», — добавила собеседница.

Ранее польский парламентарий от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что руководство страны упустило шанс выстроить продуктивные отношения с Россией из-за Украины. Депутат отметил, что Польским властям не нужно было в угоду Украине выступать против проектов РФ в сфере энергетики.