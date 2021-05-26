Польский депутат рассказал об упущенном шансе в отношениях с Россией

Польша упустила шанс в отношениях с Россией из-за Украины. Об этом заявил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский.

По его словам, властям Польши не нужно было в угоду Украине выступать против проектов России в сфере энергетики. Вместо этого, как пояснил он, нужно было выбрать другую тактику, которая позволила бы сделать российско-польские отношения продуктивными, сообщило издание Energetyka 24.

«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу?» — поинтересовался он.

Однако, по его словам, раньше польские власти ставили в центр внимания интересы не своей страны, а Украины, которой был неудобен проект строительства нового российского газопровода.

Каминьский добавил, что польские власти не могли заблокировать строительство «Северного потока — 2», потому что Россия и Германия были решительно настроены на реализацию этого проекта.

Две нитки «Северного потока — 2» проходят от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства газопровода выступают США и ряд европейских стран. Американский президент Джо Байден признал, что введение санкций против «Северного потока — 2» является контрпродуктивным, так как его строительство трубопровода практически завершено.