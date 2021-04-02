Слепая женщина отсудила у Uber 1,1 миллиона долларов. Ей 14 раз отказали в поездке

Компания Uber Technologies должна выплатить 1,1 миллиона долларов компенсации слепой женщине, которой больше 10 раз отказывали в поездке в такси с собакой-поводырем. Решение о выплатах вынесла американская арбитражная ассоциация.

По данным Business Insider, который ссылается на решение независимого арбитража, жительница округа Сан-Франциско Лиза Ирвинг в 2018 году обратилась с жалобой в адрес Uber. Она заявила, что 14 раз получила отказ в поездке в сопровождении собаки-поводыря. Ирвинг, согласно жалобе, «подвергалась унижениям» со стороны водителей такси. В итоге после очередного такого случая женщину уволили с работы из-за опоздания.

Теперь Uber Technologies должно возместить Ирвинг 1,1 миллиона долларов. Из них свыше 300 тысяч должны быть выплачены в качестве компенсации ущерба от поведения водителей. Еще больше 800 тысяч — на оплату работы адвокатов и покрытие других издержек.

Руководство Uber ранее выражало несогласие с жалобой. В компании настаивали, что не несут ответственности за действия водителей, которые выступают независимыми подрядчиками. Uber, как следует из заявления представителя компании, «предпринимает действия с тем, чтобы облегчить пользование такси слепыми людьми». В заявлении отмечается, что от водителей сервиса требуется обслуживать клиентов с животными-поводырями и оказывать услуги всем людям. В заявлении представителя компании также говорится, что Uber регулярно проводит для водителей обучающие занятия по этой теме.

В марте водители такси устроили забастовку в Жуковском: их не устраивали тарифы на перевозку. Более 30 водителей приехали вместе на одну из стоянок и несколько часов игнорировали заказы. Однако в «Яндекс.Такси» рассказали «360», что условия работы не менялись, а спрос на поездки только растет.