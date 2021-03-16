Водители такси устроили забастовку в Жуковском: их не устраивали тарифы на перевозку. Однако в «Яндекс.Такси» рассказали «360», что условия работы не менялись, а спрос на поездки только растет.

Более 30 водителей приехали вместе на одну из стоянок и несколько часов игнорировали заказы. По словам протестующих, компания «Яндекс» убрала для водителей доплату. Также они предложили уравнять тарифы на «Яндекс.Такси» и Uber, поскольку оба сервиса принадлежат одной компании.

Кроме того, работники упомянули про повышающие коэффициенты. Поездки в Uber обходятся дешевле, поэтому клиенты используют его чаще. Однако таксисты не могут отключиться от него, поскольку все заказы приходят через одно приложение. В целом доходы упали, заявили водители.

В соцсетях протест таксистов в Жуковском назвали забастовкой «желтых шашечек».

Жители Жуковского пожаловались в соцсетях, что из-за протеста таксистов долго не могли вызвать машину утром. В результате цена поднялась в приложении из-за повышенного спроса. Тариф «Комфорт+» выходил на 19 рублей дешевле «Эконома».

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В агрегаторе отреагировали на новость о мини-забастовке.

«„Яндекс.Такси“ не менял тарифы и условия работы водителей в Жуковском. Сейчас сервис работает в обычном режиме и количество поездок, заказанных с помощью нашего сервиса, растет», — заявила представитель пресс-службы компании «Яндекс Go» Елизавета Хмелева.