Следы радиации после Чернобыля до сих пор находят в лесных грибах в Германии

Лесные грибы в Германии по-прежнему содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов. Эксперты уверены, что это отголоски давней аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас уровень загрязнения уже не настолько высокий, чтобы представлять реальную угрозу.

Уровень радиоактивности проанализировало Федеральное ведомство по защите прав потребителей и продовольственной безопасности (BVL). Оно изучило образцы грибов из разные немецких регионов, которые были собраны в период с 2015 года по настоящее время. В итоге в 70 пробах из 74 эксперты обнаружили радиоактивные элементы. Данные об этом привело «РИА Новости».

Выяснилось, что повышенный уровень цезия-137 в основном содержится в грибах с территории Южной Германии. Если сравнивать это загрязнение с сельским хозяйством, то концентрация в грибах выше. «Из-за активного круговорота питательных веществ в диких природных системах стоит ожидать, что эта радиоактивность в будущем будет снижаться очень медленно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эксперты напоминают, что в Германии до сих пор существует запрет на продажу продукции, в которой уровень Цезия-137 превышает показатель 600 беккерелей на килограмм. Однако настолько большой концентрации уже не выявили ни в одной из проб. В целом ведомство вообще не рекомендует грибникам-любителям слишком увлекаться «тихой охотой». Там напомнили, что риски связаны не столько с радиацией, сколько с невозможностью отличить съедобные грибы от ядовитых ложных.