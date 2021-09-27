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    27 сентября 2021, 01:29

    Ядовитые грибы в лесу: как их отличить и не положить в корзину

    Ирэна Вороник

    С наступлением осеннего сезона тихой охоты в лес по традиции устремляются тысяч грибников. Учащаются и случаи отравлений, ведь не каждый настолько искушен в вопросе распознавания грибов, что сходу может отличить, к примеру, ложный белый гриб от настоящего боровика.

    Ядовитые грибы в лесу: как их отличить и не положить в корзину

    На днях трагедия произошла в подмосковном Клину. Супружеская пара насмерть отравилась грибами. Тела мужчины и женщины обнаружили в их доме. Теперь экспертиза установит, что именно они собрали и чем отравились. Такие случаи — не редкость. Микологи рассказали порталу URA.ru, какие из ядовитых грибов самые опасные.

    Самые ядовитые грибы

    Наибольшее количество смертельного для человека яда содержат разные виды поганок, особенно бледная, мухоморы, а также галерина окаймленная. Медики говорят, что при таком отравлении возможны разные исходы. От совсем небольшого недомогания до смерти, когда даже врачи уже не могут ничем помочь.

    ПоганкиИсточник фото: pixabay

    Галерина окаймленная

    Мухомор или бледную поганку могут отличить многие. Сложнее ситуация со смертельно опасной галериной окаймленной, которая может быть подозрительно похожа на некоторые виды опят. Раньше она встречалась в единичных экземплярах, теперь же можно найти целые заросли.

    Специалисты напоминают, что в эпоху интернета можно увидеть множество фотографий, в том числе опасных грибов. Перед походом в лес лучше изучить их и запомнить. Тогда при малейшем сомнении в подлинности съедобного гриба стоит обойти его стороной и не подвергать себя риску.

    ГалеринаИсточник фото: pixabay

    Отравиться съедобными грибами

    Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог, специалист по грибам Даменик Кассанелли напомнил, что иногда опасность могут нести даже съедобные грибы. Лучше никогда не собирать их вдоль дорог и рядом с крупными предприятиями.

    Грибы отлично впитывают из почвы все вещества, в них могут содержаться тяжелые металлы, полимеры. Иногда из-за этого грибы сильно увеличиваются в размерах и выглядят более притягательно. Но лучше не рисковать и обходить опасные места стороной.