Ядовитые грибы в лесу: как их отличить и не положить в корзину
С наступлением осеннего сезона тихой охоты в лес по традиции устремляются тысяч грибников. Учащаются и случаи отравлений, ведь не каждый настолько искушен в вопросе распознавания грибов, что сходу может отличить, к примеру, ложный белый гриб от настоящего боровика.
На днях трагедия произошла в подмосковном Клину. Супружеская пара насмерть отравилась грибами. Тела мужчины и женщины обнаружили в их доме. Теперь экспертиза установит, что именно они собрали и чем отравились. Такие случаи — не редкость. Микологи рассказали порталу URA.ru, какие из ядовитых грибов самые опасные.
Самые ядовитые грибы
Наибольшее количество смертельного для человека яда содержат разные виды поганок, особенно бледная, мухоморы, а также галерина окаймленная. Медики говорят, что при таком отравлении возможны разные исходы. От совсем небольшого недомогания до смерти, когда даже врачи уже не могут ничем помочь.
Галерина окаймленная
Мухомор или бледную поганку могут отличить многие. Сложнее ситуация со смертельно опасной галериной окаймленной, которая может быть подозрительно похожа на некоторые виды опят. Раньше она встречалась в единичных экземплярах, теперь же можно найти целые заросли.
Специалисты напоминают, что в эпоху интернета можно увидеть множество фотографий, в том числе опасных грибов. Перед походом в лес лучше изучить их и запомнить. Тогда при малейшем сомнении в подлинности съедобного гриба стоит обойти его стороной и не подвергать себя риску.
Отравиться съедобными грибами
Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог, специалист по грибам Даменик Кассанелли напомнил, что иногда опасность могут нести даже съедобные грибы. Лучше никогда не собирать их вдоль дорог и рядом с крупными предприятиями.
Грибы отлично впитывают из почвы все вещества, в них могут содержаться тяжелые металлы, полимеры. Иногда из-за этого грибы сильно увеличиваются в размерах и выглядят более притягательно. Но лучше не рисковать и обходить опасные места стороной.