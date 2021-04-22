Следы ядерных испытаний времен холодной войны нашли в американском меде

Следы радиоактивных осадков от американских ядерных испытаний в 1950-1960-х годах все еще можно найти в пчелином меде. В частности, цезий-137, побочный продукт ядерного деления. Его следы часто находят в пище в неопасном для здоровья человека уровне. Но его наличие показывает, что радиоактивное загрязнение может сохраняться гораздо дольше, чем предполагали ученые.

Об этом в статье для журнала ScienceAlert сообщил автор исследования, геолог Джим Касте из Колледжа Уильяма и Мэри в Вильямсбурге (Вирджиния).

Чтобы продемонстрировать своим студентам, что радиоактивные загрязнители от ядерных испытаний середины 20-го века могут сохраняться в современной окружающей среде, Касте попросил учащихся привезти продукты местного производства из того места, где они проводили каникулы.

Многие образцы фруктов, орехов и других продуктов показали очень слабые следы цезия-137 при измерении с помощью гамма-детектора. Результаты замеров меда из Северной Каролины геолога шокировали — он решил, что детектор сошел с ума. Касте и его студенты решили выяснить, откуда в меде появился такой высокий уровень цезия-137 и протестировали несколько образцов, произведенных на востоке США. Из 122 образцов в 68 были найдены следы изотопов, которые попали в атмосферу в ходе испытаний ядерного оружия еще в середине прошлого века.

Эксперты обеспокоены этим фактом, так как испытания атомных бомб не проводятся уже более 60 лет, а продолжительность жизни цезия составляет 30 лет. Но он все еще фиксируется. Возможно, причиной его долгожительства стали погодные условия на восточном побережье США.

Эколог Сергей Грибалев заявил, что окончательно очистить воду от радиоактивных элементов нельзя. По его мнению, намерение японских властей слить воду АЭС «Фукусима-1» в океан является экстремизмом.