Эколог оценил сброс воды с «Фукусимы» в океан

Эколог Сергей Грибалев раскритиковал сброс воды японской АЭС «Фукусима» в океан. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что очистить воду от радиации невозможно и назвал это «экстремистским шагом».

«Потому что поступление этой воды в Мировой океан будет грозить необратимыми мутациями среди всех живых организмов, и неизвестно, как это в дальнейшем отразится на всей экосистеме мирового океана», — рассказал эколог.

Эколог считает, что мировое сообщество должно осудить действия Японии.

Японские власти официально разрешили слить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Якобы ее «в целом очистили» от радиоактивных веществ. Чтобы подготовиться к сбросу массива воды в океан, потребуется около двух лет. В течение этого времени специалисты должны подготовить дополнительное оборудование и провести соответствующие работы. Об этом стало известно утром, 13 апреля.