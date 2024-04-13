Эксклюзив 13 апреля 2024, 02:25 «Следующий шаг — отправят детей». Военный эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам после закона о мобилизации Военный журналист Борзенко: следующим шагом Украина отправит в ВСУ детей РИА «Новости»

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На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, заявила, что украинкам тоже надо готовиться к мобилизации. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал ведущему «360» Антону Шестакову, что украинские женщины уже участвую в боевых действиях. По его словам, не исключено, что следующим шагом Киев отправит на поле боя детей.

По словам эксперта, российские военные уже сталкиваются с украинками на линии боевого соприкосновения.

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«Был такой случай, когда был контактный бой. Наши подошли и увидели, что воюют с женщинами. И вы представляете себе удивление. Ну, какие воины, женщины в данной ситуации? <…> Ну, ходить строем они, может быть, и научились, а воевать-то нет», — рассказал Борзенко.

Он заявил, что военное руководство Украины может пойти еще дальше создать некое подобие «Гитлерюгенда» — отправлять на поле боя детей и подростков.

«Они дойдут до этого, потому что принципов никаких нет, морали никакой нет. И будут бросать на линию боестолкновения всех, кого они смогут найти», — заключил эксперт.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что новый закон мобилизации окончательно превратит украинцев в крепостных.