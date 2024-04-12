Мир 12 апреля 2024, 02:16 Новый закон о мобилизации превратит украинцев в крепостных Небензя: новый закон о мобилизации окончательно превратил украинцев в крепостных РИА «Новости»

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Новый закон о мобилизации окончательно превратит украинцев в крепостных для руководства в Киеве. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, сообщили «Известия».

«Готовящийся сейчас к принятию закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается [президент Украины Владимир] Зеленский и его клика», — заявил российский дипломат.

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По словам Небензи, западные страны предпочитают молчать о мобилизации на Украине. При этом в Сети все чаще появляется информация о том, как сотрудники украинских ТЦК похищают мужчин прямо на улице, причем без церемоний, обращаясь с ними как с преступниками.

Кроме того, новобранцев посылают на фронт без какой-либо подготовки. При этом чиновники и просто люди, имеющие связи, уклоняются от мобилизации и помогают родственникам призывного возраста избежать отправки на поле боя.

Ранее Небензя сообщил, что жители Украины п ередают ВС РФ координаты военных складов ВСУ.