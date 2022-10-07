ФБР собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена — СМИ | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 01:54

ФБР собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена — СМИ

Мир

07 октября 2022, 01:42

Трасс назвала Макрона другом Британии

Реклама

Мир

07 октября 2022, 01:08

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

Мир

07 октября 2022, 00:57

Мораторий на повышение цен установили в Белоруссии

Путешествия

07 октября 2022, 00:55

Россиянам назвали страны, в которые можно улететь прямым рейсом

Криминал

07 октября 2022, 00:32

Футболиста Гогричиани отстранили от тренировок после обвинений в избиении бывшей девушки

Мир

07 октября 2022, 00:30

Азербайджан и Армения заключат мир до конца года

Мир

07 октября 2022, 00:29

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти глубоко унизило Байдена — СМИ

Путешествия

07 октября 2022, 00:14

Дешевые путевки вернулись на российский рынок

Мир

07 октября 2022, 01:54

ФБР собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена — СМИ

Washington Post: федеральные агенты собрали доказательства преступлений сына Байдена

Читать 360tv в

Федеральные агенты, которые занимаются расследованием в отношении сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, собрали необходимые доказательства, чтобы предъявить ему обвинения в налоговых преступлениях. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Однако окончательное решение о выдвижении обвинений в адрес Байдена-младшего примет прокурор штата Делавэр Дэвид Вайсс. Он был назначен на этот пост бывшим президентом Дональдом Трампом. Информация о расследовании появилась еще весной.

Реклама

Тогда Wall Street Journal выяснял, занимался ли Байден лоббистской деятельностью в интересах иностранных государств. По данным СМИ, сын президента, когда входил в совет директоров Burisma, в течение пяти лет получал крупные суммы на личный счет. Правоохранители хотели бы выяснить происхождение этих средств.

Реклама

Ранее в Белом доме подтвердили информацию о желании 79-летнего Байдена баллотироваться в президенты от Демократической партии. Вероятно, его оппонентом снова будет республиканец Дональд Трамп.

США

Джо Байден

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама