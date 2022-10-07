ФБР собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена — СМИ | 360°

Мир 07 октября 2022, 01:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ФБР собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена — СМИ Washington Post: федеральные агенты собрали доказательства преступлений сына Байдена YouTube

Читать 360tv в

Федеральные агенты, которые занимаются расследованием в отношении сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, собрали необходимые доказательства, чтобы предъявить ему обвинения в налоговых преступлениях. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Однако окончательное решение о выдвижении обвинений в адрес Байдена-младшего примет прокурор штата Делавэр Дэвид Вайсс. Он был назначен на этот пост бывшим президентом Дональдом Трампом. Информация о расследовании появилась еще весной.

Реклама

Тогда Wall Street Journal выяснял, занимался ли Байден лоббистской деятельностью в интересах иностранных государств. По данным СМИ, сын президента, когда входил в совет директоров Burisma, в течение пяти лет получал крупные суммы на личный счет. Правоохранители хотели бы выяснить происхождение этих средств.

Реклама

Ранее в Белом доме подтвердили информацию о желании 79-летнего Байдена баллотироваться в президенты от Демократической партии. Вероятно, его оппонентом снова будет республиканец Дональд Трамп.

0 0 0 0 0 0