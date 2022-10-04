Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок | 360°

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Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок

Белый дом сообщил, что президент США Байден будет участвовать в президентских выборах 2024

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Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщило РИА «Новости». К тому времени американскому лидеру исполнится 81 год.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Ранее во вторник утром президент Джо Байден заявил о намерении баллотироваться в 2024 году. До этого он ничего не говорил о своем будущем в качестве главы государства.

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Американский президент посетил Пуэрто-Рико, чтобы оценить последствия урагана «Фиона». В какой-то момент Байден остановился и начал разглядывать асфальт. Жители США отметили, что это не первый случай, когда их лидер попадает в нелепые ситуации.

По мнению историка и американиста Владимира Можегова, Байден является «декоративным политиком». Эксперт подчеркнул, что президент ведет себя неадекватно, но специалисты смогут продлить его жизнь с помощью медикаментов. Сейчас в США нет достойных публичных кандидатов на его замену, отметил Можегов.

США

Джо Байден

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