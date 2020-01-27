Следствие по делу украинских моряков приостановили

В ФСБ приостановили следствие по уголовному делу против военных моряков Украины. Их задержали за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернули на родину во время обмена задержанными между Киевом и Москвой.

Адвокат Николай Полозов, который представляет интересы моряков, рассказал ТАСС, что узнал о приостановке производства от следователя.

«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», — подчеркнул юрист.

Причины такого решения не уточняются. Адвокат заметил, что о них можно будет говорить после ознакомления с постановлением следствия.

Срок следствия по делу украинских моряков в ноябре 2019 года решили продлить до 25 января. Тогда в ФСБ сослались на необходимость допросить свидетеля, личность которого стороне защиты раскрывать не стали.

Три военных корабля Украины без предупреждения вошли в Керченский пролив в конце ноября 2018 года. Они нарушили государственную границу РФ. Российские пограничники задержали и сами корабли, и их экипажи.

Украинцев вернули на родину 7 сентября 2019 года в рамках обмена задержанными. Спустя два месяца Россия отдала и украинские корабли.