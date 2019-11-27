Следственные действия по делу украинских моряков продлили на два месяца

ФСБ решила увеличить срок следствия по делу украинских моряков, которых задержали за инцидент в Керченском проливе. Он продлен до 25 января 2020 года — на два месяца.

Постановление о продлении подписал начальник следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант Шишов, рассказал ТАСС адвокат переданных на родину моряков Николай Полозов. Предварительное следствие таким образом продлено до 14 месяцев.

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Юрист пояснил, что ФСБ объяснили свое решение необходимостью допроса свидетеля. Его личность стороне защиты неизвестна.

Полозов подчеркнул, что данные свидетеля адвокаты смогут изучить в материалах дела. Сейчас в нем насчитывается уже 18 томов.

В ноябре 2018 года три военных корабля Украины без предупреждения вошли в Керченский пролив без предупреждения, нарушив государственную границу РФ. Суда с экипажами были задержаны российскими пограничниками. Во время обмена задержанными между Киевом и Москвой 7 сентября 2019 года украинцев вернули на родину. На прошлой неделе Россия отдала назад и украинские корабли.