Следователи пришли на улицы Минска для осмотра мест несанкционированных митингов

После митингов в Минске следователи осматривают улицы. Несанкционированные акции прошли накануне, в день выборов президента Белоруссии.

«В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идет осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись», — сообщило агентство «Sputnik Беларусь».

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина заявила, что действующий белорусский Александр Лукашенко побеждает во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.

Вечером в воскресенье в разных городах страны прошли несанкционированные акции протесты. В центра Минска митингующие сделали баррикады из мусорных баков. Милицейские применила против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Правоохранители вытеснили акционеров из центра города. В результате шествий есть пострадавшие. Нескольких человек госпитализировали. Несогласные разошлись только ближе к утру.

ЦИК Белоруссии расскажет об итогах выборов уже 09:00 10 августа. Об этом написало РИА «Новости».