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    10 августа 2020, 04:55

    Большая часть протестующих в Минске разошлась по домам

    Наталья Жуковская

    Минск, наконец, успокоился — протестующие расходятся по домам, на улицах становится тише. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
    Большая часть протестующих в Минске разошлась по домам

    «Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало», — сказано в сообщении агентства.

    Правоохранители снимают ограничения на передвижение по городу, разблокированы некоторые улицы. Но в центре города еще попадаются милицейские машины.

    Движение машин регулируются при помощи громкоговорителей. К последним протестующим силовики обращаются с просьбой расходиться. Следственный комитет Белоруссии осматривает места несанкционированных акций — работает оперативная группа, сотрудники просят прохожих не мешать.

    Проблемой стало вернуться домой — как сообщают участники митингов, они не могут вызвать такси, потому что перед ними в очереди до 50-60 заказов. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

    Новости SMI.FM