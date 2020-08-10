Большая часть протестующих в Минске разошлась по домам

«Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало», — сказано в сообщении агентства.

Правоохранители снимают ограничения на передвижение по городу, разблокированы некоторые улицы. Но в центре города еще попадаются милицейские машины.

Движение машин регулируются при помощи громкоговорителей. К последним протестующим силовики обращаются с просьбой расходиться. Следственный комитет Белоруссии осматривает места несанкционированных акций — работает оперативная группа, сотрудники просят прохожих не мешать.

Проблемой стало вернуться домой — как сообщают участники митингов, они не могут вызвать такси, потому что перед ними в очереди до 50-60 заказов. Об этом пишет Sputnik Беларусь.