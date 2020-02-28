Следователи ГБР шесть часов допрашивали Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко побывал на допросе у следователей Государственного бюро расследований (ГБР). По его итогам бывшему главе государства подозрений не вручили.

Об этом сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвокатов экс-президента. Они рассказали, что Порошенко допрашивали по делу о незаконном назначении судей. Издание добавило, что следователь Порошенко ушла в отпуск.

Как стало известно РИА «Новости», Порошенко принимал участие в двух допросах по двум делам, которые затянулись на шесть часов. Его расспрашивали по делу о влиянии на назначение судей и по подозрению в госизмене при подписании Минских соглашений.

Экс-президенту грозит срок на 12-15 лет с конфискацией имущества.

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова ранее сообщала, что Порошенко «30 раз не приходил на допрос». Она подготовила документы по приводу его на допрос, которые направила в Генпрокуратуру. Украинский суд удовлетворил запрос ГБР на принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля.