Следователи Белоруссии назвали происшествие в Минске попыткой самоубийства

Следователи назвали происшествие на площади Независимости в Минске попыткой самоубийства. Мужчина сейчас находится в больнице.

В местном ведомстве придерживаются версии, что днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской, пытался совершить суицид. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственный комитет Белоруссии. Пострадавшего госпитализировали. Как пишет Газета.ru, он находится без сознания, при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него ожоги более 50% тела.

«Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и Государственного комитета судебных экспертиз работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала ТАСС, что столичная милиция оперативно отреагировала на случившееся, увидев инцидент по видеокамерам. На место выехала следственно-оперативная группа.