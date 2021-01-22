СМИ: человека с ожогами обнаружили на площади Независимости в Минске
В белорусских Теlеgrаm-каналах разошлось видео с горящим человеком на площади Независимости в центре Минска. Милиция сейчас проверяет обстоятельства произошедшего.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа», — приводит РИА «Новости» слова представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.
Некоторые белорусские СМИ со ссылкой на Республиканский Минздрав пишут, что пострадавшего человека отвезли в больницу — у него ожоги 50% тела.
Ганусевич пообещала позже предоставить подробную информацию по случившемуся в столице Белоруссии.