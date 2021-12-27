Следование ультиматумам Запада назвали унизительным для России

Потакание ультимативным требованиям может быть унизительным для России, и об этом должны задуматься на Западе. Так высказался замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передало РИА «Новости».

Дипломата спросили, унизительно ли для Запада идти навстречу России для решения разногласий. Замглавы МИД РФ в ответ предложил задуматься, насколько унизительным было бы для России выполнение ультиматумов, выдвигаемых Западом.

«Я призываю тех, кто рассуждает на эту тему, в том числе публично, задуматься, а унизительно или нет России пойти навстречу тем требованиям, которые в ультимативной форме выдвигает Запад», — сказал Рябков.

Замглавы дипведомства также заявил, что Россия призывает США решить вопрос гарантий безопасности «здесь и сейчас». По его словам, откладывать это больше нельзя. Американской стороне уже направили ряд предложений, в том числе по срокам запуска диалога, указал он.

Ранее Россия предложила США и странам НАТО заключить соглашения по гарантиям безопасности, в частности о неразмещении ракет в Европе и отказе от расширения Альянса.