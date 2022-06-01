Следком заявил о намерении расследовать подрыв цистерны с химикатами в Северодонецке со стороны ВСУ

Следователи зафиксируют и расследуют факт подрыва ВС Украины цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следователи СК России в рамках уголовных дел дадут оценку произошедшему и установят круг виновных лиц с целью их привлечения к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

По информации Народной милиции ЛНР, подразделения ВСУ, которые отступают из промзоны Северодонецка, подорвали цистерну на комбинате «Азот», предположительно, с азотной кислотой. Это было сделано для препятствования наступлению Вооруженных сил РФ и сил Луганской Народной Республики.

Украинские силы рассчитали момент подрыва таким образом, чтобы «ветер направил отравленное облако» в сторону освобожденных населенных пунктов Кременная и Рубежное.

В ЛНР добавили, что украинская сторона в апреле 2022 года два раза пыталась подорвать цистерны с химикатами в Рубежном.