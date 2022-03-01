Мишустин рассказал, как в России поддержат курс рубля

Курс рубля поддержит реализация указа президента России Владимира Путина о специальных мерах в ответ на введение санкций. Об этом на совещании по стабилизации экономики заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Первоочередная задача — стабилизация рынков. Глава государства подписал указ, реализация которого поддержит курс рубля», — заявил Мишустин.

Также он добавил, что направление на импортозамещение станет основой для экономики России в будущем. Реализующий эти задачи бизнес получит дополнительные финансовые средства в качестве поддержки.

Говоря о санкциях, Мишустин отметил, что они влияют напрямую на граждан России.

«США и Евросоюз продолжают санкционное давление. От преследования конкретных политических деятелей и бизнесменов они перешли к самым широким ограничениям, которые напрямую затрагивают интересы россиян», — заявил Мишустин.

Ранее стало известно, что Мишустин возглавил оперативный штаб правительственной комиссии по противодействию западным санкциям. Его заместителями стали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.