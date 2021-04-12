Названы основные симптомы рака кишечника

Анемия, непонятная усталость и боли в животе и спине могут говорить о развитии рака кишечника. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на британских медиков.

Рак кишечника — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Большую часть опухолей выявляют на поздней стадии, что повышает смертность.

По данным медиков, тревогу стоит бить при диарее или запоре, которые длятся более трех недель, крови в стуле и ощущении неполного опорожнения кишечника. О болезни может сигнализировать и резкая потеря веса. Среди всех факторов, которые влияют на развитие рака кишечника, врачи выделяют возраст, жирную и острую еду, лишний вес, курение, отсутствие движение и наследственность.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев назвал признаки предракового состояния органов ЖКТ. Он упомянул потерю веса, изжогу, отрыжку, вздутие живота, изменения стула и нетипичные выделения. По его словам, колоректальный рак и рак желудка сейчас встречаются все чаще, но на ранних стадиях эти болезни можно полностью вылечить.