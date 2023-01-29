Мир 29 января 2023, 00:57 Трамп заявил, что США при Байдене разрушает коррупция Экс-президент Трамп: США разрушаются радикальными и коррумпированными политиками РИА «Новости»

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США, во главе которых сейчас стоит Джо Байден, разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, заявил 45-й американский президент Дональд Трамп. Запись его выступления в штате Нью-Гемпшир появилась в соцсети Truth Social.

По мнению бывшего резидента Белого дома, «никто не знает», зачем руководство США это делает. Трамп обвинил во всем членов Демократической партии, которую курируют «радикальные левые».

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Он подчеркнул, что Америка нуждается в лидере, который готов работать «без раскачки».

«И это я», — подытожил Трамп.

Миллиардер является ярым республиканцем. На прошлых президентских выборах он проиграл демократу Джо Байдену, но планирует это исправить. Выборы нового главы государства состоятся в 2024 году, однако подготовка к ним идет полным ходом.

Ранее Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Для этого, как утверждает политик, ему понадобилось бы всего 24 часа.