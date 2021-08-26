Sky: второй взрыв в Кабуле произошел из-за подрыва машины

Второй взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за подрыва машины. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщил телеканал Sky News.

Первый взрыв возле ворот Abbey, вероятно, устроил смертник. Второй, который прогремел около отеля Baron, мог произойти из-за подрыва машины, сообщил источник.

Британские военные подозревают в организации взрывов террористическую группировку «Исламское государство* Хорасан», которая является ответвлением ИГ*.

Издание Politico ранее со ссылкой на американскую администрацию также сообщило, что за взрывами в Кабуле могут стоять террористы ИГ*.

По последним данным, в результате двух взрывов в районе аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 13 человек.

В кабульский госпиталь поступили не менее 60 пострадавших, из них шесть скончались.

Два взрыва прогремели в районе воздушной гавани в столице Афганистана в четверг. За несколько часов до этого британские власти предупреждали об угрозе теракта.

* «Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещена в России.