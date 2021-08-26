Террористическая организация «Исламское государство»* ответственна за взрыв у аэропорта Кабула. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на администрацию США.

По предварительным данным, в результате взрыва два человека погибли и 15 получили ранения. Другие подробности пока неизвестны. Британские власти ранее предупреждали о возможном готовящемся взрыве в воздушной гавани, но никаких действий по защите предпринято не было. Лишь страны коалиции приостановили эвакуацию людей из Афганистана.

Минобороны Турции заявило, что возле аэропорта устроили два взрыва, а не один. По данным телеканала Al Arabiya, при взрыве пострадали три американских военных. Турецкие военные не пострадали. Французские власти заявили, что у них появились сведения, что готовится второй взрыв. Несколько дней подряд сотни людей пытаются покинуть Афганистан.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России