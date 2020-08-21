«Скупать валюту будут»: экономист объяснил, что случится с курсом белорусского рубля

Белорусский рубль — это искусственно созданная валюта. Белорусы закупали иностранную валюту всегда, так как живут в стране с открытой экономикой. Для них это нормально.

«Скупать [валюту] будут. Потому что Белоруссия — страна с открытой экономикой. 70% ВВП Белоруссии в лучшие годы шло на экспорт. <…> Поэтому все люди в Белоруссии имеют валютные запасы, все они изучают курс белорусского рубля по отношению к евро, по отношению к доллару», — рассказал «360» экономист Леонид Заико.

Специалист добавил, что так как сейчас спрос на иностранную валюту в республике вырос, то белорусский рубль будет менее устойчив. Обвал ему не грозит, так как есть запас прочности, однако девальвация на 15-20% возможна.

Ранее СМИ сообщили, что возле обменных пунктов Минска начали толпиться люди. Жители белорусской столицы рассказали, что решили закупиться иностранной валютой, так как «никто не знает, что будет дальше».

После выборов президента 9 августа ситуация в Белоруссии обострилась. В республике начались массовые протесты, когда ЦИК огласил результаты голосования. По данным Центризбиркома, действующий глава Белорусского государства заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.