Минчан заметили за массовой скупкой долларов

Жители Минска решили запастись валютой. Скупать доллары белорусы начали из-за нестабильности национальной валюты и неуверенности в завтрашнем дне.

Ситуация на минских улицах, сообщил ТАСС, на 21 августа в целом складывается спокойная. Но возле пунктов обмена валюты заметен ажиотаж.

«Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает», — объяснили минчане свое поведение.

Движение транспорта в центре столицы Белоруссии не перекрывали. Небольшие ограничения ввели только у Следственного комитета из-за вызова в ведомства членов президиума координационного совета оппозиции.

Ни магазины, ни кафе работу не прекращали. Усиленных милицейских нарядов тоже нет. И интернет, и телефонная связь стабильны.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, в голосовании с результатом в 80,1% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Светлана Тихановская оказалась на втором месте, набрав 10,12%. Она не признала результаты выборов и через два дня после голосования покинула страну.