Скотленд-Ярд не нашел новых пострадавших от «Новичка»

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Кровь на исследование брали у «небольшого числа людей». Детективы связались с ними в прошлом месяце, чтобы получить разрешение на проведение экспертизы. Тесты были сделаны после того, как аналогичное исследование, проведенное летом 2019 года, «подтвердило наличие следов нервно-паралитического вещества в образце крови второго сотрудника полиции графства Уилтшир», говорится в пресс-релизе.

Имя второго пострадавшего полицейского не раскрывается. Изначально было известно лишь об одном полицейском, контактировавшем с «Новичком», — офицере Нике Бэйли. По его словам, проблемы со здоровьем у него сохранялись спустя долгое время после воздействия яда.

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Полицейские отравились, работая в Солсбери, в доме российского перебежчика Сергея Скрипаля. В марте 2018 года его вместе с дочерью Юлией доставили в больницу в состоянии комы. За атакой, по версии Лондона, стоят российские спецслужбы. В России это отрицают.

Также от нервно-паралитического вещества пострадала семейная пара Дон Стерджес и Чарли Роули. В результате Стерджес скончалась, Роули решил потребовать от России один миллион фунтов компенсации.