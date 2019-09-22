Отравленный «Новичком» британец захотел отсудить у России £1 млн

По словам Роули, он нанял адвоката и хочет подать в суд на Россию, поскольку это отравление сильно изменило его жизнь.

«Я хочу справедливости», — заявил Роули.

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Как подчеркнул адвокат мужчины Патрик Магуайр, его клиент якобы до сих пор страдает из-за серьезных побочных эффектов после отравления веществом, попавшим в его организм. Кроме того, Роули не дает покоя тот факт, что об инциденте, по его мнению, умалчивается информация.

«Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он попросил нас помочь ему получить эти ответы», — добавил Магуайр. Ранее адвокат представлял интересы жертв терактов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, уточняет Ura.ru.

30 июня 2018 года в Эймсбери (Великобритания) 44-летняя Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарли Роули были доставлены в больницу в критическом состоянии. Это произошло после отравления нервно-паралитическим веществом. Как выяснилось позже, незадолго до произошедшего Роули нашел на улице флакон духов. Мужчина решил преподнести его в подарок своей спутнице.

Женщина впоследствии скончалась в больнице. Сам же Роули несколько раз лежал в больнице, однако в итоге восстановился и был выписан.