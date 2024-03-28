Мир 28 марта 2024, 22:55 Скорый крах Украины назвали неизбежным Экс-разведчик США Риттер заявил о стоящей на грани коллапса Украине РИА «Новости»

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Уменьшившаяся поддержка со стороны Запада оставила Украину на грани коллапса, поэтому дальнейший исход страны уже предрешен. Пополнение войск невозможно из-за большого количества погибших на фронте, а те, кто еще могут держать в руках оружие массово бегут за границу. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что единственный действенный шаг, который могут сделать страны Запада — это ввести войска НАТО. Но вмешиваться в конфликт многие из государств не готовы, потому что понимают, какой ответ их ждет

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«Россия уже дала понять, что она может сделать так, что Украина исчезнет за один день при помощи обычных вооружений. Российская армия выигрывает, она продолжит наращивать темпы и реализовывать поставленные задачи, оставаясь в пределах украинских границ», — заявил Риттер.

Ранее бывший разведчик США не исключил полного уничтожения украинцев как нации. Он пояснил, что уже сейчас бывшие жители страны рассеялись по всему миру, а оставшиеся рискуют погибнуть на фронте. Риттер подчеркнул, что страна уже не досчиталась трех миллионов человек и продолжит терять людей дальше.