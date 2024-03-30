Мир 30 марта 2024, 01:00 Украина признала недовольство США атаками ВСУ по энергоинфраструктуре России Зеленский: США негативно отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России РИА «Новости»

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США негативно отреагировали на атаки ВСУ по энергетическим объектам в России. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

На вопрос журналиста о том, предупреждали ли его официальные лица США, что не поощряют украинские удары по российским объектам энергетики, он ответил утвердительно.

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«Реакция США на это не была положительной», — признал Зеленский.

При этом украинский лидер добавил, что американские власти не смогли ограничить развертывание Украиной оружия собственного производства. При атаках на российские объекты ВСУ использовали свои беспилотники, поэтому теперь никто не может сказать им, что так делать нельзя.

До этого в том же интервью Зеленский заявил, что ВСУ придется отступать под натиском российской армии, если западные страны прекратят поставки оружия и боевой техники. По его словам, задержка в предоставлении военной помощи со стороны США играет на руку ВС РФ.

Ранее в Пентагоне оценили риск эскалации украинского конфликта, посчитав, что он не такой высокий, каким был в самом начале.