Мир 27 апреля 2023, 23:59 «Скоро услышу про варягов». Посол США в России раскритиковала термин «англосаксы» Посол США в РФ Трейси назвала странным термин «англосаксы» YouTube

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Посол США в России Линн Трейси дала оценку термину «англосаксы», который упомянули в обновленной Концепции внешней политики России. Она назвала его странным и средневековым. Цитату привел «Коммерсант».

«Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — сказала она.

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Трейси заявила, что США считаются многонациональной страной, где живут представители практических всех стран мира. По ее словам, американцы не относятся к россиянам как к врагам, а власти Соединенных Штатов не ставят задачей отменить русскую культуру.

Также Линн Трейси считает, что сейчас отношения между Соединенными Штатами и Россией находятся в одной из низших точек. По словам американского посла, власти Вашингтона имеют свои взгляды на обстоятельства, которые повлияли на ухудшение отношений между странами, поэтому нужно разбираться в этом вопросе.

Самым переломным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона посол США Трейси назвала вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году.