Мир 27 апреля 2023, 22:34 Отношения США и России достигли одной из низших точек — посол Трейси Посол Трейси: за долгое время отношения США и России находятся на одной из низших точек РИА «Новости»

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Отношения между Соединенными Штатами и Россией находятся в одной из низших точек. Об этом посол США в Москве Линн Трейси заявила в интервью «Коммерсанту».

«Я соглашусь с тем, что наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время», — сказала она.

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По словам посла, Вашингтона имеет свои взгляды на те обстоятельства, которые ухудшили отношения между США и Россией, поэтому нужно в этом разобраться.

Трейси назвала переломным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона события на Украине и вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году.

Ранее американские власти призвали Россию вернуться к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Глава управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби выразил надежду начать обсуждение нового соглашения по ограничению ядерных вооружений с российскими коллегами.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия согласится пойти на диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности строго на основе паритета.