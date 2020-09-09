Скончался американский ювелир, спрятавший клад в Скалистых горах

В США ушел из жизни ювелир и археолог-самоучка Форрест Фенн, который спрятал на территории Скалистых гор сокровища более чем на миллион долларов. Любителю загадок было 90 лет.

Фенн скончался в собственном доме в понедельник 7 сентября, сообщило издание Santa Fe New Mexican. Его смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам.

Ветеран войны во Вьетнаме, Форрест Фенн жил в Санта-Фе в 1972 году. Он построил карьеру арт-дилера, владел одной из лучших галерей в стране.

В 2010 году американец рассказал, что к северу от Санта-Фе, в Скалистых горах, спрятал клад. В сундук он положил золотые самородки, редкие монеты, ювелирные украшения и драгоценные камни. Сокровища стоили более миллиона долларов.

Найти сундук Фенн предложил всем желающим. Подсказки о его местонахождении были зашифрованы в написанном мужчиной стихотворении. Пять искателей живыми с поисков не вернулись — утонули или сорвались с большой высоты. В июне 2020 года клад достался американцу, который пожелал сохранить анонимность.