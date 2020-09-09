Скончался американский ювелир, спрятавший клад в Скалистых горах
Фенн скончался в собственном доме в понедельник 7 сентября, сообщило издание Santa Fe New Mexican. Его смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам.
Ветеран войны во Вьетнаме, Форрест Фенн жил в Санта-Фе в 1972 году. Он построил карьеру арт-дилера, владел одной из лучших галерей в стране.
В 2010 году американец рассказал, что к северу от Санта-Фе, в Скалистых горах, спрятал клад. В сундук он положил золотые самородки, редкие монеты, ювелирные украшения и драгоценные камни. Сокровища стоили более миллиона долларов.
Найти сундук Фенн предложил всем желающим. Подсказки о его местонахождении были зашифрованы в написанном мужчиной стихотворении. Пять искателей живыми с поисков не вернулись — утонули или сорвались с большой высоты. В июне 2020 года клад достался американцу, который пожелал сохранить анонимность.