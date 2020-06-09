Американец нашел клад в миллион долларов. Его спрятал археолог, оставив стихотворение-подсказку
По словам Фенна, с ним связался искатель и подтвердил находку фотографией. Сам счастливчик пожелал остаться анонимным.
Форрест Фенн — ветеран Вьетнамской войны. Когда переехал с женой в местечко Санта-Фе штата Нью-Мексико, он не знал ничего об искусстве и археологии. Тем не менее, очень скоро ему удалось взять руководство над успешной художественной галереей. В ней продавалось много интересных вещиц, от артефактов до изобразительного искусства, которыми интересовались знаменитости из Вашингтона и Голливуда.
Мысль создать клад и спрятать его появилась у Феннер в 1987 году. Тогда у его отца диагностировали рак и тот умер, приняв 50 таблеток снотворного. На следующий год у самому Фенну поставили диагноз рак почки.
Для клада он выбрал бронзовый сундук, который наполнил золотыми самородками, ценными редкими монетами, украшениями и драгоценными камнями. Туда же он положил банку из-под оливок со своей автобиографией. Сокровища он собирался спрятать среди могучих заснеженных пик Скалистых гор, неподалеку от своего городка.
К счастью Фенн выздоровел и в 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком «Страсть погони» («The Thrill of the Chase»), в которой объявил охоту на клад. Назвав лишь примерное место, он дал и подсказку в виде 24-строчноого стихотворения.
Я устал от этого, и теперь я слаб.
Так что слушайте меня и слушайте хорошо,
Ваши усилия будут стоить холода.
Если вы храбры и в лесу,
Я даю вам право на золото.
(Окончание подсказки)
Неизвестный счастливчик был, конечно же, не первым, кто пытался найти клад. Устроить себе настоящее приключение в стиле Индианы Джонса захотели очень многие. Причем Фенн рассказывал, что несколько человек заявляли, что нашли клад. Однако доказательств представить не смогли.
Известно также, что судьба пяти искателей закончилась весьма трагично. Все они погибли во время поисков, утонув или упав с большой высоты. Фенн тогда утверждал, что сундук спрятан в доступном безопасном месте и призвал искателей был осторожными. Против археолога даже подали иск с призывом признаться, что клад является выдумкой. Фенн однако не сдавался. Ему уже 89 лет и, хоть он и победил рак, многие были уверены, что тайна сокровищ уйдет с ним в могилу.
По словам археолога, он просто захотел дать людям надежду, и теперь ему одновременно и радостно, и грустно от того, что эта история закончилась.