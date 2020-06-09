    09 июня 2020, 00:01

    Американец нашел клад в миллион долларов. Его спрятал археолог, оставив стихотворение-подсказку

    Александра Каширина

    Американец нашел клад стоимостью более миллиона долларов в Йеллоустонском национальном парке. Его спрятал бывший арт-дилер и коллекционер, ветеран Вьетнама и археолог-самоучка Форрест Фенн.
    Американец нашел клад в миллион долларов. Его спрятал археолог, оставив стихотворение-подсказку

    По словам Фенна, с ним связался искатель и подтвердил находку фотографией. Сам счастливчик пожелал остаться анонимным.

    Форрест Фенн — ветеран Вьетнамской войны. Когда переехал с женой в местечко Санта-Фе штата Нью-Мексико, он не знал ничего об искусстве и археологии. Тем не менее, очень скоро ему удалось взять руководство над успешной художественной галереей. В ней продавалось много интересных вещиц, от артефактов до изобразительного искусства, которыми интересовались знаменитости из Вашингтона и Голливуда.

    Мысль создать клад и спрятать его появилась у Феннер в 1987 году. Тогда у его отца диагностировали рак и тот умер, приняв 50 таблеток снотворного. На следующий год у самому Фенну поставили диагноз рак почки.

    Для клада он выбрал бронзовый сундук, который наполнил золотыми самородками, ценными редкими монетами, украшениями и драгоценными камнями. Туда же он положил банку из-под оливок со своей автобиографией. Сокровища он собирался спрятать среди могучих заснеженных пик Скалистых гор, неподалеку от своего городка.

    К счастью Фенн выздоровел и в 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком «Страсть погони» («The Thrill of the Chase»), в которой объявил охоту на клад. Назвав лишь примерное место, он дал и подсказку в виде 24-строчноого стихотворения.

    Я устал от этого, и теперь я слаб.

    Так что слушайте меня и слушайте хорошо,

    Ваши усилия будут стоить холода.

    Если вы храбры и в лесу,

    Я даю вам право на золото.

    (Окончание подсказки)

    Неизвестный счастливчик был, конечно же, не первым, кто пытался найти клад. Устроить себе настоящее приключение в стиле Индианы Джонса захотели очень многие. Причем Фенн рассказывал, что несколько человек заявляли, что нашли клад. Однако доказательств представить не смогли.

    Американец нашел клад в миллион долларов. Его спрятал археолог, оставив стихотворение-подсказку | Изображение 1
    Источник фото: Public domain

    Известно также, что судьба пяти искателей закончилась весьма трагично. Все они погибли во время поисков, утонув или упав с большой высоты. Фенн тогда утверждал, что сундук спрятан в доступном безопасном месте и призвал искателей был осторожными. Против археолога даже подали иск с призывом признаться, что клад является выдумкой. Фенн однако не сдавался. Ему уже 89 лет и, хоть он и победил рак, многие были уверены, что тайна сокровищ уйдет с ним в могилу.

    По словам археолога, он просто захотел дать людям надежду, и теперь ему одновременно и радостно, и грустно от того, что эта история закончилась.