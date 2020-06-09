Американец нашел клад в миллион долларов. Его спрятал археолог, оставив стихотворение-подсказку

Американец нашел клад стоимостью более миллиона долларов в Йеллоустонском национальном парке. Его спрятал бывший арт-дилер и коллекционер, ветеран Вьетнама и археолог-самоучка Форрест Фенн.

По словам Фенна, с ним связался искатель и подтвердил находку фотографией. Сам счастливчик пожелал остаться анонимным.

Форрест Фенн — ветеран Вьетнамской войны. Когда переехал с женой в местечко Санта-Фе штата Нью-Мексико, он не знал ничего об искусстве и археологии. Тем не менее, очень скоро ему удалось взять руководство над успешной художественной галереей. В ней продавалось много интересных вещиц, от артефактов до изобразительного искусства, которыми интересовались знаменитости из Вашингтона и Голливуда.

Мысль создать клад и спрятать его появилась у Феннер в 1987 году. Тогда у его отца диагностировали рак и тот умер, приняв 50 таблеток снотворного. На следующий год у самому Фенну поставили диагноз рак почки.

Для клада он выбрал бронзовый сундук, который наполнил золотыми самородками, ценными редкими монетами, украшениями и драгоценными камнями. Туда же он положил банку из-под оливок со своей автобиографией. Сокровища он собирался спрятать среди могучих заснеженных пик Скалистых гор, неподалеку от своего городка.

К счастью Фенн выздоровел и в 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком «Страсть погони» («The Thrill of the Chase»), в которой объявил охоту на клад. Назвав лишь примерное место, он дал и подсказку в виде 24-строчноого стихотворения.

Я устал от этого, и теперь я слаб.

Так что слушайте меня и слушайте хорошо,

Ваши усилия будут стоить холода.

Если вы храбры и в лесу,

Я даю вам право на золото.

(Окончание подсказки)

Неизвестный счастливчик был, конечно же, не первым, кто пытался найти клад. Устроить себе настоящее приключение в стиле Индианы Джонса захотели очень многие. Причем Фенн рассказывал, что несколько человек заявляли, что нашли клад. Однако доказательств представить не смогли.

Источник фото: Public domain

Известно также, что судьба пяти искателей закончилась весьма трагично. Все они погибли во время поисков, утонув или упав с большой высоты. Фенн тогда утверждал, что сундук спрятан в доступном безопасном месте и призвал искателей был осторожными. Против археолога даже подали иск с призывом признаться, что клад является выдумкой. Фенн однако не сдавался. Ему уже 89 лет и, хоть он и победил рак, многие были уверены, что тайна сокровищ уйдет с ним в могилу.

По словам археолога, он просто захотел дать людям надежду, и теперь ему одновременно и радостно, и грустно от того, что эта история закончилась.