Скончалась сестра президента Таджикистана

Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 64-летняя Курбонби Рахмонова, умерла 20 июля. Об этом сообщило агентство Ховар со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным источника РИА «Новости» в Министерстве здравоохранения Таджикистана, у Рахмоновой был СОVID-19. Она лечилась в клинической больнице №5 в Душанбе.

Рахмонова будет похоронена 21 июля на ее малой родине — на юге Таджикистана, в районе Дангара.

Правительство Таджикистана выразило соболезнования президенту, его родным и близким в связи с кончиной Рахмоновой.

В начале июля от болезни с симптомами ковида умерла мать супруги Рахмона, 88-летняя Узбекби Асадуллоева.

В этом же месяце в Таджикистане ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 18 лет. Соответствующее решение принял республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.