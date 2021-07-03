Таджикистан объявил обязательную вакцинацию от коронавируса

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 18 лет. Такое решение принял республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19.

Об этом сообщило агентство «Ховар».

«Согласно решению штаба <…>, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что граждане, которые возвращаются в Таджикистан после поездок в другие страны, должны сдать тест на коронавирус и 10 дней находиться на самоизоляции — независимо от того, положительный или отрицательный результат ПЦР они получат.

Жителям республики также порекомендовали проводить всевозможные массовые мероприятия с наименьшим количеством гостей. В штабе объяснили, что призывают к этому из-за высокого уровня распространения коронавируса в республике, который держится в последние дни.

Кроме того, жителям Таджикистана напомнили о важности соблюдения противоэпидемических мер, а именно масочного режима в транспорте и общественных местах, социальной дистанции и личной гигиены.