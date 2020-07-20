Сколтех определил, откуда в Россию завезли коронавирус

Коронавирус попал в Россию не из Китая, где зафиксировали вспышку инфекции, а из Европы. К такому выводу пришли специалисты Сколтеха.

«Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Сколтеха.

Ученые сопоставили генетические данные по вирусам, которые циркулируют на территории России, с данными о передвижении людей и пришли к такому выводу. Вирусное разнообразие получили благодаря 67 независимым завозам инфекции в разные российские города в конце февраля — начале марта.

В Сколтехе отметили, что ранние случаи завоза коронавируса не дали вспышек в России. Сейчас в РФ циркулируют как минимум девять различных вариантов вируса, которых нет в других странах.

Исследование провели специалисты из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Института проблем передачи информации имени Харкевича. Руководил работой профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Ученые проанализировали 211 образцов вируса, которые получили в России в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года.

По последним данным, всего российские медики выявили 771 546 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 12 342 человека. Ранее Минобороны России сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от 2019-nCoV на добровольцах.