Минобороны завершило испытания вакцины от СОVID-19 на добровольцах

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко», — приводит агентство текст сообщения министерства.

В Минобороны добавили, что испытания прошли успешно: у всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет. Никаких побочных явлений или осложнений после введения препарата у них не обнаружили. На момент выписки все они чувствовали себя хорошо.

Теперь данные испытаний передадут в НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Специалисты обработают результаты тестирования. После этого запланирована государственная регистрация вакцины.

Ранее в Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса, которую испытывают волонтеры, безопасна и хорошо переносится людьми.