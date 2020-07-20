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    20 июля 2020, 07:41

    Минобороны завершило испытания вакцины от СОVID-19 на добровольцах

    Андрей Иванов

    Министерство обороны России завершило клинические испытания вакцины от 2019-nCoV. Всех добровольцев, которые приняли участие в тестировании, выписали из больницы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.
    Минобороны завершило испытания вакцины от СОVID-19 на добровольцах

    «Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко», — приводит агентство текст сообщения министерства.

    В Минобороны добавили, что испытания прошли успешно: у всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет. Никаких побочных явлений или осложнений после введения препарата у них не обнаружили. На момент выписки все они чувствовали себя хорошо.

    Теперь данные испытаний передадут в НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Специалисты обработают результаты тестирования. После этого запланирована государственная регистрация вакцины.

    Ранее в Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса, которую испытывают волонтеры, безопасна и хорошо переносится людьми.