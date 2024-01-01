01 января 2024, 07:10
«Сколько страданий и нищеты». Папа римский воззвал к совести тех, кто получает выгоду от военных конфликтов
Папа римский Франциск воззвал к совести тех, кто получает выгоду от конфликтов
Папа римский Франциск в преддверии Нового года помолился о тысячах погибших в вооруженных конфликтах в 2023 году и воззвал к совести тех, кто получает от этого выгоду. Обращение понтифика опубликовал портал Vatican News.
Он предложил помолиться о страдающих от конфликтов народах Украины, Израиля, Палестины, Судана.
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«Сколько жизней было потеряно? Сколько разрушений, сколько страданий, сколько нищеты? Пусть те, кто имеет собственный интерес в этих конфликтах, прислушается к голосу совести», — заявил папа римский.
Патриарх Кирилл поздравил верующих россиян с Новым годом. Он заявил, что православная вера является опорой в этой жизни. Россиянам Патриарх пожелал сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой.
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