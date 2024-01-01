Общество 01 января 2024, 00:12 «Всех сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл обратился к верующим в канун Нового года Патриарх Кирилл поздравил верующих россиян с Новым годом РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи. Поздравительную речь опубликовали на официальном сайте глав РПЦ.

«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» — сказал патриарх.

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Он напомнил о пословице «Страшен сон, но милостив бог». Поэтому православная вера — спасительная не только для души в «будущем веке», но и является опорой в этой жизни. Патриарх пожелал россиянам сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой о народе и церкви.

«Да поможет нам Господь именно так — с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце — идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог», — заключил Кирилл.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении напомнил, что Россия является одной большой семьей, которая станет еще крепче. Народ объединяет общая судьба государства и понимание значимости ее масштабных целей.