01 января 2024, 00:12
«Всех сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл обратился к верующим в канун Нового года
Патриарх Кирилл поздравил верующих россиян с Новым годом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи. Поздравительную речь опубликовали на официальном сайте глав РПЦ.
«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» — сказал патриарх.
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Он напомнил о пословице «Страшен сон, но милостив бог». Поэтому православная вера — спасительная не только для души в «будущем веке», но и является опорой в этой жизни. Патриарх пожелал россиянам сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой о народе и церкви.
«Да поможет нам Господь именно так — с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце — идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог», — заключил Кирилл.
Президент Владимир Путин в новогоднем обращении напомнил, что Россия является одной большой семьей, которая станет еще крепче. Народ объединяет общая судьба государства и понимание значимости ее масштабных целей.
Россия
Новый год
Патриарх Кирилл
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