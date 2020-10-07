Скелет тираннозавра пустили с молотка за рекордные $31,8 миллиона

Скелет тираннозавра по имени Стэн продали на аукционе за рекордную сумму. Торги завершились на сумме в 31,8 миллиона долларов при изначальном ценовом диапазоне лота в 6-8 миллионов.

Аукцион устроили в Christie’s. Об установлении нового мирового рекорда торговый дом сообщил в Twitter.

«Christie’s установил новый мировой рекорд. <…> Тираннозавр по имени Стэн продан за 31 847 500 долларов», — говорится в публикации.

Тираннозавры обитали на Земле около 67 миллионов лет назад, напомнила газета The New York Times. Скелет Стэна является одним из самых полных и хорошо сохранившихся — в нем 188 костей.

Фрагменты хищного ящера нашли в 1987 году во время раскопок в Южной Дакоте, США. Обнаружил их палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон. Изначально предполагалось, что останки принадлежат травоядному динозавру трицератопсу. К выводу о том, что это это скелет тираннозавра, специалисты пришли только в 1992 году.

Примерный вес ископаемого хищника при жизни составлял порядка 7-8 тонн — примерно вдвое больше, чем весит африканский слон.